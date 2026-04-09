Handball-Bundesliga: SC DHfK Leipzig verpasst Befreiungsschlag

Leipzig - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in der Bundesliga den nächsten Rückschlag eingesteckt. Das Team von Trainer Frank Carstens verlor am Donnerstagabend vor heimischer Kulisse mit 29:34 (16:18) gegen Frisch Auf Göppingen und verpasste damit den Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Dean Bombac, der vor dem Spiel seinen Vertrag ligaunabhängig um ein Jahr verlängert hatte, und Lukas Binder waren mit jeweils sechs Toren die besten Werfer des SC DHfK, der mit 10:44 Punkten weiter am Tabellenende rangiert.