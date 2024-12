Handball-Bundesliga: SC DHfK Leipzig verliert zum Jahresabschluss

Ernst sieht Rot

Mit drei Toren nacheinander glichen die Gäste zu Beginn der zweiten Halbzeit schnell aus. Die Leipziger kamen nun nicht mehr so gut ins Tempospiel, dafür übernahm Nationalspieler Luca Witzke im Rückraum verstärkt die Verantwortung. Nach 48 Minuten führten die Gastgeber in einem weiterhin hochklassigen Spiel mit 28:27, ehe sich Hannover mit drei Toren in Folge auf 30:28 absetzte.