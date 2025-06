Auch nach dem Wechsel lebte die Partie von der Spannung. Staffan Peter brachte die Gäste mit seinem Treffer zum 26:25 (52.) erstmals in der zweiten Halbzeit in Führung. Auch dank starker Paraden von Torhüter Domenico Ebner lagen die Leipziger bis zum 28:27 (56.) vorn, doch in der Endphase hatten sie offensiv nichts mehr zuzusetzen. 26 Sekunden vor Schluss traf Nico Bacani zum Stuttgarter Sieg.