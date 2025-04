Witzke als Dreh- und Angelpunkt

Die Leipziger starteten mit viel Energie und störten mit ihrer kompakten 5:1-Abwehr den Spielfluss des SCM. Nach zehn Minuten führten die Gastgeber mit 4:3. Zwar brachten die Magdeburger in der Folge mehr Tempo in ihre Angriffsaktionen, doch der SC DHfK hielt dagegen und konnte sich auf Witzke verlassen, der in der ersten Hälfte Dreh- und Angelpunkt aller Leipziger Offensivaktionen war. Bis zur Pause verteidigte der Außenseiter eine knappe Führung.