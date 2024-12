Zu Beginn der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Die Leipziger agierten nun variabler im Angriff und nutzten ihre Chancen effizienter als die HSG. Semper brachte die Gäste in der 44. Minute erstmals mit drei Toren in Führung (24:21). In der Folge scheiterten sie jedoch wiederholt an Wetzlars Torhüter Anadin Suljakovic.