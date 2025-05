Drei Tage nach der 24:39-Klatsche in Kiel war den Leipzigern das Bemühen um Wiedergutmachung deutlich anzumerken. Sie starteten mit viel Energie, rissen immer wieder Lücken im Zentrum und lagen nach zehn Minuten mit 6:4 vorn. In der Folge stellten sich die Gastgeber allerdings besser auf den Leipziger Rückraum ein. Nationalspieler Julian Köster brachte den VfL beim 10:9 (22. Minute) erstmals in Führung. Die Gäste blieben jedoch bis zur Pause dran, auch weil Torhüter Kristian Saeveras mit sieben Paraden im ersten Durchgang seine starke Form bestätigte.