Die Leipziger, die neben den verletzten Rückraumspielern Matej Klima und Franz Semper auch den angeschlagenen Rechtsaußen Staffan Peter ersetzen mussten, begannen stark und lagen nach vier Minuten mit 4:2 vorn. In der Folge fanden auch die Gastgeber in ihren Angriffsrhythmus, sodass sich ein rasanter Schlagabtausch entwickelte. Leipzig konnte das hohe Tempo in der ersten Halbzeit jederzeit mitgehen, musste dann aber etwas abreißen lassen, weil bei den Flensburgern Torwart Kevin Möller immer mehr zum Faktor wurde. Vom zwischenzeitlichen 11:14-Rückstand (20. Minute) ließen sich die Gäste jedoch nicht beeindrucken und glichen wieder aus.