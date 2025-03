In die zweite Halbzeit starteten die Leipziger mit deutlich mehr Energie. Sie scheiterten aber wiederholt am glänzend aufgelegten TBV-Torhüter Constantin Möstl. So bauten die Gäste ihre Führung bis zur 40. Minute auf 24:15 aus und demoralisierten damit die Leipziger, die sich fortan ihrem Schicksal ergaben. Bis zur 55. Minute wuchs der Rückstand der Gastgeber auf 22:33 an, ehe in der Schlussphase noch etwas Ergebniskosmetik gelang.