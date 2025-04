Von Beginn an lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch und vernachlässigten dabei mitunter die Verteidigung. Die Leipziger entwickelten viel Durchschlagskraft im Rückraum und lagen nach elf Minuten mit 9:7 vorn. In der Folge wurde die Partie ruppiger, zudem ließ die Effizienz im Abschluss auf beiden Seiten etwas nach. In der Schlussphase der ersten Halbzeit leisteten sich die Gäste vermehrt unnötige Ballverluste und gerieten so bis zur Pause mit zwei Toren in Rückstand.