Handball-Bundesliga: SC DHfK Leipzig kassiert Heimniederlage

Im zweiten Durchgang ließen die Gastgeber allerdings deutlich nach. Sie agierten im Angriff zu statisch und leisteten sich wiederholt vermeidbare Fehler. Erst nach knapp zehn Minuten gelang ihnen der erste Treffer, bis zur 44. Minute gerieten sie gegen jetzt souverän aufspielende Berliner mit 17:24 in Rückstand. In der Folge ließen es die Gäste aber zu locker angehen. Vom überragenden Witzke angeführt, kämpften sich die nie aufsteckenden Leipziger in der Schlussphase auf zwei Treffer heran, konnten den Berliner Sieg jedoch nicht mehr ernsthaft gefährden.