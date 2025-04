Handball-Bundesliga: SC DHfK Leipzig kassiert Heimniederlage

Zu Beginn des zweiten Durchgangs häuften sich bei den Gastgebern die technischen Fehler, was die SG nutzte, um ihre Führung auf 23:18 (40. Minute) auszubauen. In der Folge trumpfte bei den Leipzigern jedoch Torhüter Kristian Saeveras (insgesamt 17 Paraden) immer stärker auf und gab seinem Team damit spürbar Auftrieb. Nach einem Kempa-Treffer von Peter stand es nur noch 23:25 (49.) aus Sicht des SC DHfK. Die Hoffnung auf eine Wende währte allerdings nur kurz. Mit einem 5:1-Lauf zum 30:24 (54.) sorgten die Gäste für eine Vorentscheidung. Leipzig steckte zwar nicht auf, mehr als Ergebniskosmetik gelang in der hektischen Schlussphase aber nicht mehr.