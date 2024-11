Handball-Bundesliga: SC DHfK Leipzig feiert ersten Auswärtssieg

Sigtryggsson wechselte im Tor und bracht Kristian Saeveras für Domenico Ebner. Und das zeigte Wirkung. Der norwegische Nationalspieler fand sofort ins Spiel, und im Angriff entwickelten die Leipziger wieder deutlich mehr Zug zum Tor. In der 51. Minute brachte Andri Runarsson die Gäste erstmals in der zweiten Halbzeit in Führung (26:25). Die Schlussphase entwickelte sich zum Krimi. In der 56. Minute schaffte Bietigheim den 28:28-Ausgleich. Nach mehreren Fehlwürfen auf beiden Seiten erzielte Semper mit einer Einzelaktion das 29:28 für Leipzig. Beim letzten Angriff gelang den Hausherren kein Abschluss mehr.