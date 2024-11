Auch im zweiten Durchgang erwischten die Leipziger den besseren Start und setzten sich auf 21:17 ab (41.). In der Folge scheiterten sie allerdings wiederholt am starken Göppinger Torwart Julian Buchele (insgesamt 16 Paraden). So blieben die Gäste dran und kamen in der 52. Minute zum 23:23-Ausgleich. In der Schlussphase hatten aber die Leipziger mehr zuzusetzen. Mit einem direkt verwandelten Freiwurf brachte der 20-jährige Friedrich Schmitt den SC DHfK 82 Sekunden vor Ende mit 26:24 in Führung. Zwar verkürzte Marcel Schiller für Göppingen noch einmal per Siebenmeter, doch den letzten Angriff spielten die Gastgeber clever aus und sicherten sich so den fünften Heimsieg in dieser Saison.