Blomberg-Lippe - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben die fünfte Niederlage in Serie kassiert und kommen in der Bundesliga wieder in Abstiegsgefahr. Das Team von Trainer Norman Rentsch verlor das Gastspiel bei der HSG Blomberg-Lippe mit 20:31 (10:12). Blanka Kajdon war mit fünf Treffern beste Schützin bei den Westsachsen. Für Blomberg markierte Ona Vegue Pena elf Tore.