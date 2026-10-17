Handball-Bundesliga: Rückraumspieler Enderleit verlängert in Melsungen

Melsungen (dpa/lhe) - Handball-Bundesligist MT Melsungen hat den Vertrag mit Nikolaj Enderleit verlängert. Der dänische Rückraumspieler bleibt den Nordhessen bis Sommer 2029 erhalten, wie der Verein mitteilte. "Ich wollte unbedingt bleiben, fühle mich hier glücklich und möchte gerne weiterhin Teil dieses spannenden Projekts sein", sagte der 29-Jährige. Er sei gespannt, wie es mit dem neuen Coach Jaron Siewert weitergehe.