Gäste halten von Beginn an gut mit

Vier Tage nach der überraschenden 26:29-Niederlage beim Vorletzten Neckarsulm überzeugten die Thüringerinnen von Beginn an mit temporeichem und variablem Angriffsspiel. Nach einer torreichen Anfangsphase stellte sich der THC dann auch besser auf Bensheims schnelle Mitte ein und zwang die Gäste vermehrt in den Positionsangriff. In dieser Phase zogen die Thüringerinnen auf 11:7 (14. Minute) davon. Eine kurze Schwächeperiode der Gastgeberinnen nutzte Bensheim aber sofort, um sich wieder heranzutasten. Bis zur Pause lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch.