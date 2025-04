In Bensheim fand der THC nur schleppend ins Spiel. Die Gastgeberinnen entwickelten mehr Zug zum Tor, scheiterten aber wiederholt an der stark aufgelegten Torhüterin Dinah Eckerle. Als die Thüringerinnen mehr Tempo in ihre Aktionen brachten, setzten sie sich mit einem 6:2-Lauf auf 8:5 (14. Minute) ab. Vor allem Reichert drehte nun auf und sorgte dafür, dass der Vorsprung bis zum 16:10 (25.) kontinuierlich anwuchs.