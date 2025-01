Suche nach einem Nachfolger hat schon begonnen

"Wir kommen der Entscheidung Misha Kaufmanns aufgrund seiner Verdienste der vergangenen Jahre nach, um damit seine Verdienste zu würdigen", sagte Geschäftsführer René Witte. Kaufmann hatte die Thüringer 2021 in der 2. Bundesliga übernommen, sie in die Bundesliga geführt und den Klassenverbleib geschafft. Aktuell ist der ThSV mit 16:16 Punkten Tabellenachter. Zudem hatte der Club im DHB-Pokal die erstmalige Teilnahme am Final Four in Köln durch eine 28:31-Niederlage im Viertelfinale bei den Rhein-Neckar Löwen nur knapp verpasst.