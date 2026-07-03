Eisenach - Handball-Bundesligist ThSV Eisenach setzt in der kommenden Saison verstärkt auf talentierte Nachwuchsspieler. Nach Junioren-Weltmeister Elias Scholtes und dem schwedischen Nationalspieler Felix Montebovi gaben die Wartburgstädter nun die Verpflichtung von Mats Gupe bekannt. Der 23-Jährige kommt vom Zweitligisten Eulen Ludwigshafen mit der Erfahrung aus über 100 Zweitligaspielen, teilte der Verein mit. Er unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028 beim ThSV und vervollständigt damit das Eisenacher Torhütertrio.