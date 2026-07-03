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Handball-Bundesliga Noch ein Talent: ThSV Eisenach holt Torhüter Gupe

Nach Elias Scholtes und Felix Montebovi holen die Wartburgstädter ein drittes Top-Talent. Diesmal werden die Thüringer in der zweiten Liga fündig.

Handball-Bundesliga: Noch ein Talent: ThSV Eisenach holt Torhüter Gupe
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Trainer Sebastian Hinze vom ThSV Eisenach kann sich über eine weitere Neuverpflichtung freuen. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Eisenach - Handball-Bundesligist ThSV Eisenach setzt in der kommenden Saison verstärkt auf talentierte Nachwuchsspieler. Nach Junioren-Weltmeister Elias Scholtes und dem schwedischen Nationalspieler Felix Montebovi gaben die Wartburgstädter nun die Verpflichtung von Mats Gupe bekannt. Der 23-Jährige kommt vom Zweitligisten Eulen Ludwigshafen mit der Erfahrung aus über 100 Zweitligaspielen, teilte der Verein mit. Er unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028 beim ThSV und vervollständigt damit das Eisenacher Torhütertrio.

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Gupe debütierte 2021 im Alter von 18 Jahren für die Rhein-Neckar Löwen in der Bundesliga. 2023 wechselte er zu Zweitligist Ludwigshafen. In der Saison 2023/24 absolvierte er alle 34 Ligaspiele für die Eulen.