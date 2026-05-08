Hannover - Für die Handballer des SC DHfK Leipzig wird die Luft im Bundesliga-Abstiegskampf immer dünner. Das Team von Trainer Frank Carstens verlor bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 33:36 (15:15) und bleibt mit 13:49 Punkten Tabellenletzter. Vor 9.226 Zuschauern avancierte Matej Klima mit neun Toren zum besten Werfer des SC DHfK, dem nur noch drei Spiele bleiben, um den Klassenerhalt zu bewerkstelligen. "Wir glauben fest daran, dass wir das noch schaffen können", sagte Torwart Tomas Mrkva bei Dyn.