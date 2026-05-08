Die Leipziger begannen selbstbewusst und entwickelten vor allem über Matej Klima im Rückraum viel Durchschlagskraft. Nach sechs Minuten führten sie mit 5:2, konnten dieses Niveau aber nicht halten. Mitte der ersten Halbzeit glich Hannover erstmals aus (9:9). Die Einwechslung von Torhüter Domenico Ebner für den in der ersten Halbzeit glücklosen Tomas Mrkva gab den Gästen kurzzeitig einen Schub. Wieder zogen die Leipziger auf drei Tore davon (15:12), doch wieder verspielten sie die Führung, weil ihnen in den folgenden sieben Minuten kein weiterer Treffer mehr gelang.