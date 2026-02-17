Magdeburg - Die erste Bundesliga-Niederlage nach 331 Tagen hat Trainer Bennet Wiegert vom SC Magdeburg nicht überrascht. Das 29:31 beim THW Kiel sei deshalb kein Weltuntergang. "Natürlich hätte ich es gern noch etwas nach hinten gezogen und noch ein wenig an der Serie geschraubt. Aber der SC Magdeburg soll sich nicht über Serien und Erfolge profilieren, sondern über die Arbeit, die dahintersteht. Wir sind sehr demütig mit dieser Serie umgegangen. Es kam von außen, dass der SC Magdeburg kein Spiel verlieren wird. Ich habe mich nach der Niederlage nicht erschrocken, denn über's Wasser gehen können wir alle nicht", sagte Wiegert in einer Presserunde.