Eisenach - Der ThSV Eisenach hat den Erfolgslauf der MT Melsungen in der Handball-Bundesliga gestoppt. Die Thüringer bezwangen den Tabellenführer aus Nordhessen mit 32:31 (18:20). Matchwinner war Filip Vistorop mit seinem Treffer in letzter Sekunde. Mit 18:4 Punkten bleibt Melsungen Spitzenreiter, kann aber am Samstag von der TSV Hannover-Burgdorf verdrängt werden. Die Niedersachsen haben Titelverteidiger SC Magdeburg zu Gast.