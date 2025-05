Kiel - Es bleibt dabei: Auswärtsspiele in der Handball-Bundesliga sind nicht die Sache des SC DHfK Leipzig. Das 24:39 (11:21) bei Rekordmeister THW Kiel war in dieser Saison bereits die elfte Pleite der Sachsen in einer fremden Halle. Beste Leipziger Werfer waren Andri Mar Runarsson und Lucas Krzikalla mit je fünf Treffern. Für den THW war Bence Imre zwölfmal erfolgreich.