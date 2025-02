Die lange Pause war beiden Teams in der ersten Halbzeit deutlich anzumerken. Technische Fehler und überhastete Abschlüsse prägten das Bild. Zwar gelang es den Leipzigern zwischenzeitlich, mit einem 4:0-Lauf einen 2:4-Rückstand (9. Minute) in eine 6:4-Führung (16.) umzuwandeln, doch in der Folge scheiterten sie wiederholt an Torhüter Joel Birlehm, der zwischen 2019 und 2022 noch für den SC DHfK aufgelaufen war. Auf der Gegenseite zeigte auch der Ex-Hannoveraner Domenico Ebner im Leipziger Tor eine starke Leistung. Der Italiener konnte aber nicht verhindern, dass seine Mannschaft bis zur Pause mit drei Toren in Rückstand geriet.