Handball-Bundesliga: Knie: Leipziger Simon Ernst fällt langfristig aus

"So eine Nachricht trifft einen jedes Mal unvorbereitet und mit aller Härte. Zuerst einmal tut es mir unglaublich leid für Simon, der in seiner Karriere schon wahnsinnig viel weggesteckt hat. Wenn man sieht, was er jeden Tag in sich und die Mannschaft investiert, dann schmerzt das umso mehr", sagte DHfK-

Sportdirektor Bastian Roscheck. Entwarnung gab es hingegen bei Nationalspieler Luca Witzke, der zuletzt ebenfalls vom Spielfeld musste. Der Spielmacher hat keine Verletzung erlitten.