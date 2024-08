Saisonziel Klassenerhalt

In etwas mehr als einer Woche erwartet den Aufsteiger des Jahres wieder der Alltag in der Liga. In der vergangenen Saison war Liga-Neuling Eisenach als erster Anwärter auf den Abstieg eingestuft worden, feierte dann nach einer starken Saison sogar vorzeitig den Klassenerhalt. Sich ein weiteres Jahr in der Bundesliga zu erspielen, ist auch in dieser Saison das Ziel.