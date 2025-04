Der ThSV Eisenach steht in der Handball-Bundesliga der Männer als Elfter (22:26 Punkte) jenseits von Gut und Böse. Beim HC Erlangen, dem Gegner der Thürin- ger an diesem Donnerstag ab 19 Uhr in der Werner-Aßmann-Halle, sieht das anders aus. Der Abstieg droht, der Klub ist Vorletzter und hat angesichts von neun Zählern aus 25 Saisonspielen keine Bäume ausgerissen.