Drei Jahre war er Trainer bei den Rhein-Neckar Löwen, ehe er im Juni dieses Jahres seinen Vertrag auslaufen ließ. Inzwischen lebt und arbeitet Sebastian Hinze in Sichtweite der Wartburg – und an diesem Samstag steht dem 46 Jahre alten Handball-Lehrer aus Wuppertal eine Dienstreise in seine berufliche Vergangenheit bevor, denn in der Handball-Bundesliga ist der ThSV Eisenach bei Hinzes Ex-Club in der Mannheimer Arena zu Gast. Die Partie beginnt um 19 Uhr.