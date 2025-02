In der ersten Halbzeit lagen sie mit sieben Tore hinten, am Ende jubelten sie über einen knappen Sieg: Die Handballer des ThSV Eisenach haben sich in einem spannenden Kampfspiel bei der HSG Wetzlar mit 31:30 (13:17) durchgesetzt und im 20. Bundesliga-Saisonspiel den zehnten Sieg eingefahren. Nationalspieler Marko Grgic war erneut der Matchwinner, das Rückraum-Ass erzielte 13 Tore bei und riss sein Team mit.