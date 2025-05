Handball-Bundesliga: Füchse sind zu schnell für Eisenach

Als Lasse Ludwig für den bis dahin glücklosen Dejan Milosavljev ins Berliner Tor kam, glänzte der U21-Weltmeister gleich mit einigen Paraden. So konnten die Berliner ihre Führung auf 16:9 ausbauen. Dabei verhinderte der Ex-Berliner Silvio Heinevetter im Gäste-Tor mit starken Paraden einen noch höheren Rückstand. Eine Minute vor der Pause sah Nationalspieler Grgic nach einem harten Foul an Matthes Langhoff Rot – eine erhebliche Schwächung der Gäste. So war die Partie bei Halbzeit und einem 18:11 für die Füchse bereits vorentschieden. Bereits am Sonntag steht für den ThSV das Heimspiel gegen den VfL Gummersbach an.