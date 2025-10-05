Handball-Bundesliga: Erster Sieg gegen den Altmeister seit 22 Jahren

Mit nimmermüdem Willen ringt der ThSV Eisenach den VfL Gummersbach nieder. 2800 Fans feiern die dicke Überraschung.
– Die Handballer des ThSV Eisenach haben in der Bundesliga ihren dritten Saisonsieg geschafft. Die Thüringer behielten gegen den Tabellen-Fünften VfL Gummersbach überraschend mit 32:29 (15:15) die Oberhand und kletterten vom 14. Tabellenplatz ins vorerst gesicherte Mittelfeld. Gegen den Altmeister hatte der ThSV seit 22 Jahren kein Pflichtspiel gewonnen. 2003 hieß es 29:28 für Eisenach.
Der VfL Gummersbach wiederum war mit der Empfehlung von 10:2 Punkten und einem Sieg gegen die Füchse Berlin nach Thüringen gereist. „Für uns gilt es, wie in den letzten Heimspielen eine gute Abwehr zu stellen, und selbst mit viel Tempo die Defensive der Gäste zu überwinden“, hatte ThSV-Spieler Max Beneke vorab angekündigt. Gesagt, getan!
Felix Aellen war mit neun Toren bester Werfer, Stephan Seitz und Vincent Büchner gelangen jeweils vier Treffer. Für die Gummersbacher erzielten Miro Schluroff mit neun Treffern und Ellidi Snaer Vidarsson mit fünf die meisten Tore.
Zunächst gaben die Gäste den Ton an, führten nach elf Minuten mit 6:4 und lagen auch nach 28 Minuten beim 14:12 noch in Front. Die Eisenacher konnten diesen Rückstand bis zur Pause egalisieren, zogen bis zur 33. Minute durch einen 5:1-Lauf mit 17:15 in Führung und bauten sie bis zur 38. Minute – sehr zur Freude der 2800 euphorischen Zuschauer – auf 20:16 aus. Diesen hart erkämpften Vorsprung ließen sich die Hausherren nicht mehr aus der Hand nehmen, wenngleich sich die Gäste nochmals auf 24:23 (50.) herankämpften.
Rekordmeister THW Kiel hat derweil seine makellose Saison-Bilanz in der Bundesliga eingebüßt, die Tabellenführung vor dem Derby-Klassiker bei der SG Flensburg-Handewitt aber verteidigt. Das Team von Trainer Filip Jicha rettete gegen die Rhein-Neckar Löwen dank eines starken Schlussspurts und eines überragenden Andreas Wolff im Tor noch ein 31:31 und weist 13:1 Punkte auf. Zuvor hatte Champions-League-Sieger SC Magdeburg einen weiteren Dämpfer im Titelrennen nur mit großer Mühe vermieden. Der Vizemeister holte beim HSV Hamburg einen Sechs-Tore-Rückstand auf und sicherte sich durch das 30:29 (12:16) zwei wichtige Punkte. Insbesondere Omar Ingi Magnusson spielte sich in den Vordergrund, der Magdeburger glänzte mit 15 Toren als bester Werfer.