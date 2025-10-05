Handball-Bundesliga: Erster Sieg gegen den Altmeister seit 22 Jahren

Rekordmeister THW Kiel hat derweil seine makellose Saison-Bilanz in der Bundesliga eingebüßt, die Tabellenführung vor dem Derby-Klassiker bei der SG Flensburg-Handewitt aber verteidigt. Das Team von Trainer Filip Jicha rettete gegen die Rhein-Neckar Löwen dank eines starken Schlussspurts und eines überragenden Andreas Wolff im Tor noch ein 31:31 und weist 13:1 Punkte auf. Zuvor hatte Champions-League-Sieger SC Magdeburg einen weiteren Dämpfer im Titelrennen nur mit großer Mühe vermieden. Der Vizemeister holte beim HSV Hamburg einen Sechs-Tore-Rückstand auf und sicherte sich durch das 30:29 (12:16) zwei wichtige Punkte. Insbesondere Omar Ingi Magnusson spielte sich in den Vordergrund, der Magdeburger glänzte mit 15 Toren als bester Werfer.