Handball-Bundesliga Eisenacher Ticket-Ansturm beginnt

Heiß begehrt und schnell vergriffen: Ab dem 12. August startet der Ticketverkauf für die Heimspiele des ThSV Eisenach. So kommen Sie an Karten für die Werner-Aßmann-Halle.

 
Handball-Bundesliga: Eisenacher Ticket-Ansturm beginnt
1
Haben sicherlich schon Tickets für die neue Saison: Die „Hardcore-Fans“ des ThSV Eisenach. Foto: Imago/Eibner/Martin Herbst

Tickets im freien Verkauf: Das ist ein Kuriosum beim ThSV Eisenach. Traditionell ist die Werner-Aßmann-Halle zu den Heimspielen stets ausverkauft. An Karten zu kommen ist dementsprechend schwierig. Am 12. August sind jedoch ab 10 Uhr die Tageskarten für die ersten drei Heimpunktspiele der Wartburgstädter der Saison 2025/2026 erhältlich - online unter www.thsv-eisenach.de und im Café „Timeout“ im Eisenacher Stadtzentrum, in der Marktgasse. Zu folgenden Öffnungszeiten können Fans die Tickets erwerben: Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 14 Uhr.

Der ThSV Eisenach empfängt zum Saisonauftakt der Handball-Bundesliga am 30. August zum mitteldeutschen Derby den SC DHfK Leipzig. Es folgen zwei thüringisch-hessische Nachbarschaftsvergleiche. Am 7. September gastiert die MT Melsungen, am 20. September die HSG Wetzlar in der Eisenacher Werner-Aßmann-Halle.