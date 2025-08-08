Handball-Bundesliga: Eisenacher Ticket-Ansturm beginnt

Tickets im freien Verkauf: Das ist ein Kuriosum beim ThSV Eisenach. Traditionell ist die Werner-Aßmann-Halle zu den Heimspielen stets ausverkauft. An Karten zu kommen ist dementsprechend schwierig. Am 12. August sind jedoch ab 10 Uhr die Tageskarten für die ersten drei Heimpunktspiele der Wartburgstädter der Saison 2025/2026 erhältlich - online unter www.thsv-eisenach.de und im Café „Timeout“ im Eisenacher Stadtzentrum, in der Marktgasse. Zu folgenden Öffnungszeiten können Fans die Tickets erwerben: Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 14 Uhr.