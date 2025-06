Handball-Bundesliga: Eisenacher Rivale wirft den Trainer raus

Nach der schwächsten Spielzeit in der Handball-Bundesliga ist die Trennung nun beschlossene Sache, obwohl der einst auch beim ThSV Eisenach aktive Isländer noch einen Vertrag bis Sommer 2026 hat. Zwar musste Coach Sigtryggsson zahlreiche Rückschläge wie den langwierigen Ausfall von Matěj Klíma, den Abgang von Viggó Kristjánsson sowie die Verletzungen von Franz Semper und Simon Ernst kompensieren, doch nur sieben Punkte und zwei Heimsiege in der Rückrunde sowie einige deutliche Niederlagen inklusive des leblosen Auftritts gegen Bietigheim, zeigten eine klare Tendenz in der Entwicklung der Mannschaft, hieß es in der Mitteilung.