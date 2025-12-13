Handball-Bundesliga: Eisenach zeigt das Heim-Gesicht

Halbzeit zwei begann mit einer weiteren Spikic-Parade, sodass die 2850 Zuschauer in der ausverkauften Halle sofort wieder in Hochstimmung versetzt worden. Wenig später machten sich dann aber erste schüchterne Unmutsäußerungen breit, denn den wie verwandelt aus der Kabine gekommenen Gästen wurde das Torewerfen in einigen Situationen zu leicht gemacht. Daher leuchtete nach 42 Minuten ein Zwischenstand von 22:18 auf der Anzeigetafel, der scheinbar sichere Vorsprung schmolz wie der Schnee am Rennsteig in der Dezembersonne.