Handball-Bundesliga: Eisenach zeigt das Heim-Gesicht

Manche Dinge lassen sich nur schwer erklären. Zum Beispiel, warum der ThSV Eisenach auswärts oft der Musik hinterherläuft und zuhause die Gegner am langen Arm verhungern lässt. Am Samstagabend zeigten die Wartburgstädter wieder einmal ihr Heim-Gesicht und schickten Frischauf Göppingen ohne Punkte nach Hause. 31:27 (16:9) hieß es am Ende für die Thüringer, die ihren sechsten Saisonsieg feierten. Beste Werfer waren Felix Aellen mit neun Treffern auf Eisenacher und der siebenfache Torschütze Oskar Neudeck auf Göppinger Seite.