 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Sport
  4. Regional

  6. Eisenach zeigt das Heim-Gesicht

Handball-Bundesliga Eisenach zeigt das Heim-Gesicht

Der ThSV landet den sechsten Saisonsieg und bezwingt Frischauf Göppingen. Daran ändert auch ein Schreckmoment vor dem Anpfiff nichts.

Handball-Bundesliga: Eisenach zeigt das Heim-Gesicht
1
Fertigmachen zum Torwurf: Stephan Seitz (Mitte) bringt es insgesamt auf vier Treffer. Foto:  

Manche Dinge lassen sich nur schwer erklären. Zum Beispiel, warum der ThSV Eisenach auswärts oft der Musik hinterherläuft und zuhause die Gegner am langen Arm verhungern lässt. Am Samstagabend zeigten die Wartburgstädter wieder einmal ihr Heim-Gesicht und schickten Frischauf Göppingen ohne Punkte nach Hause. 31:27 (16:9) hieß es am Ende für die Thüringer, die ihren sechsten Saisonsieg feierten. Beste Werfer waren Felix Aellen mit neun Treffern auf Eisenacher und der siebenfache Torschütze Oskar Neudeck auf Göppinger Seite.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Partie hatte noch nicht begonnen, da erlebte ThSV-Torhüter Matija Spikic einen Schreckmoment. Während des Warmmachens löste sich die Torlinienkamera, die genau über ihm an der Hallendecke befestigt war, und stürzte zu Boden. Gottseidank schlug das Gerät neben dem kroatischen Nationalkeeper auf dem Hallenboden ein, niemand wurde verletzt.

Dass der 29-Jährige von diesem unschönen Ereignis beeindruckt gewesen wäre, kann man nicht behaupten. Mit fünf Paraden bis zum Seitenwechsel hatte er einen nicht zu unterschätzenden Anteil an der besten ersten Halbzeit, die der ThSV im bisherigen Saisonverlauf zeigte. Von 2:2 zogen die Hausherren zunächst auf 5:2 (12.) davon, bauten den Vorsprung danach kontinuierlich weiter aus und ließen die eingeschüchtert wirkenden Göppinger phasenweise wie Statisten aussehen. Die Sieben-Tore-Führung nach 30 Minuten war folgerichtig.

Halbzeit zwei begann mit einer weiteren Spikic-Parade, sodass die 2850 Zuschauer in der ausverkauften Halle sofort wieder in Hochstimmung versetzt worden. Wenig später machten sich dann aber erste schüchterne Unmutsäußerungen breit, denn den wie verwandelt aus der Kabine gekommenen Gästen wurde das Torewerfen in einigen Situationen zu leicht gemacht. Daher leuchtete nach 42 Minuten ein Zwischenstand von 22:18 auf der Anzeigetafel, der scheinbar sichere Vorsprung schmolz wie der Schnee am Rennsteig in der Dezembersonne.

Doch wie so oft in den vergangenen Monaten ließen sich die Eisenacher vor heimischem Publikum nicht aus der Bahn werfen. Der ThSV hatte zwar im Vergleich zur ersten Hälfte mit einer deutlich stärkeren Gegenwehr zu kämpfen, behielt jedoch den Kopf oben und brachte das Spiel ohne größere Zittereinlagen nach Hause.