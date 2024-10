Handball-Bundesliga: Eisenach will’s auf dem Punkt bringen

Was am vergangenen Spieltag bei der Niederlage von Handball-Bundesligist ThSV Eisenach beim TSV Hannover-Burgdorf passiert ist, soll sich am Freitag, wenn die Eisenacher ab 19 Uhr die HSG Wetzlar zum thüringisch-hessischen Nachbarschaftsduell empfangen, möglichst nicht wiederholen. Dass die Mannschaft von ThSV-Trainer Misha Kaufmann ihre Siebenmeter nicht nutzt. „Unsere Abwehr steht gut, wir erarbeiten uns viele gute Torchancen, doch wir nutzen selbst sechs Siebenmeter nicht“, hatte Kaufmann nach dem 26:28 seines ThSV bei den Niedersachsen bemängelt. „Wir hätten bei einem Topteam der Liga mindestens einen Punkt verdient“, fügte Geschäftsführer Rene Witte hinzu: „Es wird Zeit, uns zu belohnen und Punkte zu holen.“ In den bisherigen 33 Pflichtspielduellen beider Mannschaften gegeneinander konnten die Eisenacher allerdings nur acht Siege verbuchen – der letzte datiert vom 7. Mai 2004, als der ThSV mit 26:19 gewann.