Ab 1. Juli trainiert Sebastian Hinze den ThSV Eisenach. Am Freitagabend war er zum letzten Mal als Coach der Rhein-Neckar Löwen in der Werner-Aßmann-Halle zu Gast – und er verließ die Spielstätte mit einem Lächeln auf den Lippen, denn seine Schützlinge waren beim Bundesliga-Gastspiel in Thüringen mit 35:30 erfolgreich.