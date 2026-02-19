Handball-Bundesliga: Eisenach verliert auch elftes Auswärtsspiel

Nur bis zum 7:7 (12.) konnten die Gäste das Geschehen ausgeglichen gestalten. Dann zogen die Hausherren mit einem 7:2-Lauf auf 14:9 (19.) davon, bauten diesen Vorsprung bis zur 43. Minute auf 26:19 aus und gerieten nie mehr in Bedrängnis. Die Gummersbacher nutzten die 17 Fehlwürfe und zwölf Ballverluste ihres Gegners gnadenlos aus. Außerdem bekam die Eisenacher Abwehr den überragenden Schluroff nicht in den Griff.