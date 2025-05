Sie haben sich mehr als teuer verkauft und eine der besten Saisonleistungen gezeigt, doch am Ende steht die vierte Niederlage in Serie zu Buche: Die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach zogen am Donnerstagabend vor 6500 Fans beim SC Magdeburg hauchdünn mit 32:33 (18:18) den Kürzeren. Herausragender Akteur bei den Wartburgstädtern war Nationalspieler Marko Grgic, der bis zur Halbzeit acht Mal traf und am Ende 15 Tore in seiner Bilanz zu stehen hatte. Für den Titelkandidaten von der Elbe kam Omar Ingi Magnusson als bester Werfer auf zehn Treffer.