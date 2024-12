Plan A, B und C

Angesichts des innovativen Spielsystems - Trainer Kaufmann hat auch stets neben Plan A auch B und C dabei - ist Wiegert froh, mehr Zeit für die Vorbereitung zu haben, auch wenn das Plus an Zeit mit dem schmerzhaften Ausscheiden aus dem DHB-Pokal verbunden ist. Dagegen sind die Thüringer am Donnerstag bei den Rhein-Neckar-Löwen noch einmal gefordert, das Final Four zu erreichen.