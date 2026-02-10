Handball-Bundesliga: Eisenach startet mit Niederlage ins Jahr

Mit einem 14:17 aus Eisenacher Sicht ging es in die Kabinen – und nach der Pause nahm die bis dahin recht verhalten geführte Partie spürbar Fahrt auf. Den Eisenachern gelang es, den Rückstand binnen weniger Minuten zu egalisieren. Rechtsaußen Gian Attenhofer warf drei Tore in Serie, der wuchtige Solak fand immer besser ins Spiel, Torhüter Matija Spikic steigerte sich von Minute zu Minute. Dies mündete in eine 26:24-Führung für Eisenach, die in dem hin- und herwogenden Spiel allerdings nicht von langer Dauer war.