Handball-Bundesliga: Eisenach startet mit Niederlage ins Jahr

Neues Jahr, altes Problem: Auswärtsspiele sind für die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach ein wunder Punkt. Auch beim TVB Stuttgart gelang es den Thüringern am Dienstagabend nicht, den Fluch zu brechen und erstmals in dieser Saison in einer fremden Halle zu punkten. Nach 60 Minuten stand es 33:31 für die Schwaben, bei denen mit Ivan Snajder, Simone Mengon und Torhüter Mateusz Kornecki drei Ex-Eisenacher in der Startformation standen und mit Trainer Misha Kaufmann und Assistenzcoach Danijel Grgic zwei frühere ThSV-Angestellte auf der Bank saßen.