Der ThSV zieht im ersten Spiel nach der EM-Pause den Kürzeren. Beim TVB Stuttgart verlieren die Wartburgstädter unnötig mit 31:33.

Handball-Bundesliga: Eisenach startet mit Niederlage ins Jahr
Schwerer Stand: Eisenachs Neuzugang Dominik Solak (Mitte) gegen Antonio Serradilla und Samuel Röthlisberger. Foto: imago/Eibner

Neues Jahr, altes Problem: Auswärtsspiele sind für die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach ein wunder Punkt. Auch beim TVB Stuttgart gelang es den Thüringern am Dienstagabend nicht, den Fluch zu brechen und erstmals in dieser Saison in einer fremden Halle zu punkten. Nach 60 Minuten stand es 33:31 für die Schwaben, bei denen mit Ivan Snajder, Simone Mengon und Torhüter Mateusz Kornecki drei Ex-Eisenacher in der Startformation standen und mit Trainer Misha Kaufmann und Assistenzcoach Danijel Grgic zwei frühere ThSV-Angestellte auf der Bank saßen.

Das erste Tor der Wartburgstädter nach der sechswöchigen EM-Pause erzielte Stephan Seitz aus dem rechten Rückraum in der 2. Minute. Nach einem Doppelpack von Max Beneke lagen die Gäste erstmals in Führung (8:7/19.), doch der Trend Richtung Auswärtssieg war nur vor kurzer Dauer. Der TVB zog an beiden Enden des Spielfelds die Zügel an und stellte eine schwer zu durchdringende Abwehr. Das bekam auch Eisenachs tschechischer Winterpausen-Neuzugang Dominik Solak zu spüren, der seine ersten Bundesligaminuten absolvierte.

Mit einem 14:17 aus Eisenacher Sicht ging es in die Kabinen – und nach der Pause nahm die bis dahin recht verhalten geführte Partie spürbar Fahrt auf. Den Eisenachern gelang es, den Rückstand binnen weniger Minuten zu egalisieren. Rechtsaußen Gian Attenhofer warf drei Tore in Serie, der wuchtige Solak fand immer besser ins Spiel, Torhüter Matija Spikic steigerte sich von Minute zu Minute. Dies mündete in eine 26:24-Führung für Eisenach, die in dem hin- und herwogenden Spiel allerdings nicht von langer Dauer war.

In die Schlussphase ging es mit einem 30:30 (55.) – und dann folgten die kleinen Momente, die über Sieg und Niederlage entschieden. Der bis dahin höchst konzentrierte ThSV leistete sich plötzlich Fehlwürfe, technische Fehler und Stürmerfouls. Stuttgart bedankte sich und verlängerte die rabenschwarze Auswärtsserie der Thüringer.

Beste Werfer vor 5000 Zuschauern in der Porsche-Arena waren Kai Häfner mit acht Toren für den TVB und Stephan Seitz (6) für den ThSV, Spikic im Gästetor kam auf starke 15 Paraden. Weiter geht es für Eisenach am kommenden Montag um 19 Uhr mit dem Heimspiel gegen den Bergischen HC.