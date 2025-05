Keine Punkte am Sonntagnachmittag: Der ThSV Eisenach hat sich in der Handball-Bundesliga eine Heimniederlage eingehandelt. Im Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld zogen die Thüringer in der mit 2800 Zuschauern ausverkauften Werner-Aßmann-Halle am Ende deutlich mit 30:34 (13:16) gegen den VfL Gummersbach den Kürzeren. Als beste Werfer glänzten Nationalspieler Marko Grgic mit 13 Treffern auf Eisenacher und Miro Schluroff (8) auf Gummersbacher Seite. Gut aufgelegt waren die Torhüter Matija Spikic (ThSV) und Dominik Kuzmanovic (VfL), die es auf zwölf beziehungsweise 13 Paraden brachten.