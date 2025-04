Kein Sieger in Eisenach: Am 26. Spieltag der Handball-Bundesliga hat sich der ThSV mit einem 26:26 gegen den abstiegsbedrohten HC Erlangen zufrieden geben müssen. Beim dritten Unentschieden der Thüringer in dieser Saison waren Marko Grgic und Ivan Snajder mit je sieben Treffern beste Werfer des Gastgebers. Bei den fränkischen Gästen ragte der aus Leipzig geholte Winterpausen-Neuzugang Viggo Kristjansson mit 14 Treffern und sechs Torvorlagen heraus.