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  6. Eisenach knöpft Gummersbach einen Punkt ab

Handball-Bundesliga Eisenach knöpft Gummersbach einen Punkt ab

In einer hochspannenden Partie belohnen sich die Thüringer für eine kämpferisch starke Vorstellung. In den Schlusssekunden wird es knifflig.

Handball-Bundesliga: Eisenach knöpft Gummersbach einen Punkt ab
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Rustikal: Die Eisenacher Abwehr nimmt Gummersbachs Rückraumspieler Alex Dujshebaev in die Mangel. Foto: imago/Christian Heilwagen

Es war knapp, es war spannend – und am Ende gab es eine gerechte Punkteteilung: Der ThSV Eisenach hat sich im Heimspiel der Handball-Bundesliga am Freitagabend gegen den VfL Gummersbach ein 28:28 (14:15) erkämpft. Bester Werfer bei den Hausherren war der glänzend aufgelegte Kapitän Peter Walz mit sechs Toren, für die Gäste traf Alex Dujshebaev acht Mal.

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Eisenach startete mit dem Rückenwind des Auswärtssieges bei den Rhein-Neckar Löwen (33:29) in die Partie. Der VfL holte sich am Dienstag in der European League Selbstvertrauen, als den Oberbergischen gegen Eurofarm Pelister aus Nordmazedonien ein 38:28-Erfolg gelungen war.

Beim Gastspiel an der Wartburg meldeten die Gummersbacher nach zehn Minuten erstmals Ansprüche auf zwei Punkte an, als Nationalspieler Miro Schluroff nach einem Abspielfehler das 5:2 markierte. ThSV-Trainer Sebastian Hinze sah sich daraufhin zu einer frühen Auszeit genötigt. Danach lief es sowohl spielerisch als auch kämpferisch besser. Walz übernahm Verantwortung, Tilman Leu und Dominik Solak brachten die Fans durch energische Abwehraktionen in Wallung, die Torhüter Matija Spikic und Mats Grupe packten resolut zu – und der zwischenzeitliche Vier-Tore-Vorsprung des westdeutschen Traditionsklubs schmolz dahin. Vierzig Sekunden vor dem Seitenwechsel traf Elias Scholtes zum 14:14, ehe Schluroff auf der Gegenseite den Pausenstand von 15:14 für den VfL herstellte. Damit war für den zweiten Durchgang alles offen.

Nach 35 Minuten war es dann soweit, Eisenach ging erstmals in Führung. Nach einer Parade schaltete Schlussmann Grupe blitzschnell und traf über das gesamte Spielfeld hinweg zum 17:16 ins leere VfL-Tor. Danach ging es vor 2762 Zuschauern in der fast ausverkauften Werner-Aßmann-Halle in hitziger Atmosphäre hin und her. Das Duell stand auf Messers Schneide, die Führung wechselte im Minutentakt, kein Ball wurde freiwillig preisgegeben.

In der 49. Minute warf Felix Montebovi den ThSV mit 24:23 nach vorn. Der VfL konterte mit zwei Treffern und bog drei Minuten vor Schluss scheinbar auf die Siegerstraße ein, als Alex Dujshebaev das 28:26 für die Gäste erzielte. Dann wurde es dramatisch. Die Wartburgstädter kamen sieben Sekunden vor dem Ende durch Stephan Seitz zum 28:28-Ausgleich – und hätten den Zähler fast noch verloren, weil Gummersbach mit der Schlusssirene per direktem Freiwurf zum vermeintlichen 29:28 traf. Das anschließende Videostudium der Schiedsrichterinnen Tanja Kuttler und Maike Merz dauerte lange und endete damit, dass der Treffer nicht zählte, weil Schluroff beim Wurf leicht abgesprungen war. Das ist laut Regelwerk nicht erlaubt.