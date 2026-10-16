Handball-Bundesliga: Eisenach knöpft Gummersbach einen Punkt ab

In der 49. Minute warf Felix Montebovi den ThSV mit 24:23 nach vorn. Der VfL konterte mit zwei Treffern und bog drei Minuten vor Schluss scheinbar auf die Siegerstraße ein, als Alex Dujshebaev das 28:26 für die Gäste erzielte. Dann wurde es dramatisch. Die Wartburgstädter kamen sieben Sekunden vor dem Ende durch Stephan Seitz zum 28:28-Ausgleich – und hätten den Zähler fast noch verloren, weil Gummersbach mit der Schlusssirene per direktem Freiwurf zum vermeintlichen 29:28 traf. Das anschließende Videostudium der Schiedsrichterinnen Tanja Kuttler und Maike Merz dauerte lange und endete damit, dass der Treffer nicht zählte, weil Schluroff beim Wurf leicht abgesprungen war. Das ist laut Regelwerk nicht erlaubt.