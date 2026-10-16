Handball-Bundesliga: Eisenach knöpft Gummersbach einen Punkt ab

Beim Gastspiel an der Wartburg meldeten die Gummersbacher nach zehn Minuten erstmals Ansprüche auf zwei Punkte an, als Nationalspieler Miro Schluroff nach einem Abspielfehler das 5:2 markierte. ThSV-Trainer Sebastian Hinze sah sich daraufhin zu einer frühen Auszeit genötigt. Danach lief es sowohl spielerisch als auch kämpferisch besser. Walz übernahm Verantwortung, Tilman Leu und Dominik Solak brachten die Fans durch energische Abwehraktionen in Wallung, die Torhüter Matija Spikic und Mats Grupe packten resolut zu – und der zwischenzeitliche Vier-Tore-Vorsprung des westdeutschen Traditionsklubs schmolz dahin. Vierzig Sekunden vor dem Seitenwechsel traf Elias Scholtes zum 14:14, ehe Schluroff auf der Gegenseite den Pausenstand von 15:14 für den VfL herstellte. Damit war für den zweiten Durchgang alles offen.