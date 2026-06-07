Handball-Bundesliga: Eisenach kassiert klare Niederlage gegen HSV

Die Eisenacher bestimmten in der ersten Halbzeit das Geschehen. Die Hausherren lagen nach 14 Minuten mit 10:5 vorn und gingen mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel brachen die Thüringer jedoch komplett ein, leisteten sich viele Ballverluste und technische Fehler. In den ersten sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff gelang Eisenach kein einziges Tor. Mit einem 6:0-Lauf auf 21:18 (37.) drehten die Hanseaten die Begegnung und bauten ihren Vorsprung über 27:22 (43.) auf 39:30 (59.) aus.