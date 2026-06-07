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  6. Eisenach kassiert klare Niederlage gegen HSV

Handball-Bundesliga Eisenach kassiert klare Niederlage gegen HSV

Nach einer überlegen geführten ersten Halbzeit brechen die Thüringer in den zweiten 30 Minuten ein. Hamburg leitet mit einem 6:0-Lauf nach dem Wiederanpfiff die Wende ein.

Handball-Bundesliga: Eisenach kassiert klare Niederlage gegen HSV
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Trainer Sebastian Hinze verlor mit Eisenach. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Eisenach - Die Handballer des ThSV Eissenach haben das letzte Heimspiel der Saison gegen den HSV Hamburg deutlich mit 33:40 (18:15) verloren. Trotz der fünften Niederlage in Folge beendeten die Thüringer das Spieljahr 2025/26 auf dem 14. Platz. Den größten Anteil am Erfolg der Hamburger hatten Moritz Sauter (10), Oliver Norlyk (7) und Nicolaj Jorgensen (5/1). Für die Gastgeber erzielten Stephan Seitz (6), Moritz Ende, Aleksandar Capric (je 5) und Felix Aelllen (5/2) die meisten Tore.

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Die Eisenacher bestimmten in der ersten Halbzeit das Geschehen. Die Hausherren lagen nach 14 Minuten mit 10:5 vorn und gingen mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel brachen die Thüringer jedoch komplett ein, leisteten sich viele Ballverluste und technische Fehler. In den ersten sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff gelang Eisenach kein einziges Tor. Mit einem 6:0-Lauf auf 21:18 (37.) drehten die Hanseaten die Begegnung und bauten ihren Vorsprung über 27:22 (43.) auf 39:30 (59.) aus.