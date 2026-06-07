Eisenach - Die Handballer des ThSV Eissenach haben das letzte Heimspiel der Saison gegen den HSV Hamburg deutlich mit 33:40 (18:15) verloren. Trotz der fünften Niederlage in Folge beendeten die Thüringer das Spieljahr 2025/26 auf dem 14. Platz. Den größten Anteil am Erfolg der Hamburger hatten Moritz Sauter (10), Oliver Norlyk (7) und Nicolaj Jorgensen (5/1). Für die Gastgeber erzielten Stephan Seitz (6), Moritz Ende, Aleksandar Capric (je 5) und Felix Aelllen (5/2) die meisten Tore.
Handball-Bundesliga Eisenach kassiert klare Niederlage gegen HSV
dpa 07.06.2026 - 17:07 Uhr