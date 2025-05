Im ersten Spiel nach der Länderspielpause brauchten die Füchse nicht lange, um gleich wieder ihr beeindruckendes Tempospiel aufzuziehen. In der Defensive fehlte allerdings etwas der Zugriff, so dass Eisenach dranbleiben konnte. Die Gäste versuchten mit viel Physis gegenzuhalten, was auch einige Zeitstrafen nach sich zog. Die Füchse beeindruckte das aber nicht.