Ist Handball-Bundesligist ThSV Eisenach das Zünglein an der Waage in Sachen Abstiegskampf? Das vielleicht nicht, doch die Partie der Wartburgstädter an diesem Samstag (19 Uhr) bei der SG BBM Bietigheim besitzt für die Gastgeber eine enorme Bedeutung. „Das ist wirklich ein sauwichtiges Spiel“, betont SG-Sportdirektor Jochen Zürn im Interview mit der „Stuttgarter Zeitung“ und begründet diese Einordnung wie folgt: „Es ist eines von fünf der restlichen neun Spiele, in denen unser Team realistische Chancen hat, Punkte zu holen.“