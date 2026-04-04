Handball-Bundesliga: Eisenach gelingt Paukenschlag in Kiel

Lange Zeit schnupperten die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach an der Sensation, am Ende wurde es zumindest eine Überraschung. Beim deutschen Rekordmeister THW Kiel schnappten sich die Thüringer vor 10.285 Zuschauern in der Ostseehalle einen Punkt, das 30:30 war aus Thüringer Sicht mehr als verdient. Als beste Werfer trugen sich Elias Ellefsen á Skipagotu für Kiel mit acht und Rechtsaußen Moritz Ende für Eisenach mit sechs Treffern in die Statistik ein. Überragender Akteur war allerdings ThSV-Torwart Matija Spikic, der mit 15 Paraden glänzte.