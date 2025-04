Handball-Bundesliga: Eisenach erkämpft Punkt in Flensburg

Flensburg (dpa/th) - Nach drei Niederlagen in Folge haben die Handballer des ThSV Eisenach für eine Überraschung gesorgt. Die Schützlinge von Trainer Misha Kaufmann holten beim Tabellenfünften SG Flensburg-Handewitt einen Punkt und krönten damit ihre starke Aufholjagd. Peter Walz gelang mit seinem zweiten Treffer in der Schlusssekunde der 39:39 (18:21)-Ausgleich für die Gäste. Den größten Anteil am Unentschieden hatte Nationalspieler Marko Grgic (12/5). Für die Flensburger erzielten Mads Mensah Larsen (7), Johannes Golla und Johan Hansen (je 5) die meisten Treffer.