„Das zweite Jahr in Folge die Lizenz ohne Auflage zu erhalten, freut mich sehr. Insbesondere freut es mich für die Sponsoren, die uns so den Rücken gestärkt haben“ sagte René Witte, der Geschäftsführer des Klubs. „Somit können wir auch in der neuen Saison die stärkste Liga der Welt in Eisenach begrüßen. Nicht zuletzt gilt auch ein riesiges Dankeschön unseren fantastischen Fans, die das mit ermöglicht haben.“