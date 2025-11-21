Handball-Bundesliga: Eisenach bleibt auswärts Punktelieferant

Die Gäste konnten nur in der Anfangsphase mit den Ostwestfalen mithalten. Dann zog Lemgo von 8:8 (23.) über 14:9 (33.) auf 18:10 (39.) davon. Dabei profitierten die Hausherren in erster Linie von den vielen technischen Fehlern der Eisenacher. Die Thüringer leisteten sich in den ersten 30 Minuten neun Ballverluste. Am Ende wurde das Leder im Angriff insgesamt 16 Mal verloren. Die Lemgoer leisteten sich dagegen nur sieben Ballverluste.